الدفاع الروسية: 12 دولة وبينها الجزائرتستضيف العام الجاري مسابقات ألعاب الجيش الدولية

أعلن الفريق أول، بافيل بوبوف، أن 12 دولة تستضيف العام الجاري ألعاب الجيش الدولية.

وقال الجنرال الروسي إن بعض البلدان قد أكّدت إقامة مسابقات ألعاب الجيش الدولية – 2023 على أراضيها.

وأوضح أن اجتماع الجمعية الدولية لاتحادات ألعاب الجيش الدولية ستقوم في إطار ألعاب الجيش الحالية بوضع خطة إجراء ألعاب الجيش – 2023. وقد أكدت دول عديدة مشاركتها في تلك الألعاب العام المقبل.

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وأعرب الفريق أول عن ثقته بأن أن منتدى الجيش العسكري التقني وألعاب الجيش تساهم في تطوير التعاون العسكري والتقني مع الدول الشريكة لروسيا.

يذكر أن ألعاب الجيش – 2022 ستجري في الفترة ما بين 13 و27 أغسطس في 12 دولة وبينها أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وفنزويلا وإيران وكازاخستان والصين ومنغوليا وروسيا وأوزبكستان.

وقد أعلنت عن مشاركتها في ألعاب الجيش – 2022 260 فريقا عسكريا تمثل 35 بلدا بعدد مشاركين يبلغ 6500 فرد.

ويشارك العام الجاري لأول مرة في ألعاب الجيش منتخبان من رواندا وبوليفيا.

المصدر: تاس