مولدوفا لن تتمكن من سداد الدفعات لـ"غازبروم" في أغسطس

أكد فاديم شبان رئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفاغاز" ​ بأن الشركة لن تكون قادرة على الدفع لشركة "غازبروم" الروسية مقدما مقابل الغاز المستهلك في أغسطس.

وقال شبان "أستطيع أن أقول أننا لن نكون قادرين على الدفع، سندفع عن شهر يوليو ولن نتمكن من دفع الدفعة المقدمة عن شهر أغسطس، هذا أمر مؤكد".

ولفت إلى أنه "حسب العقد يجب الدفع قبل اليوم العشرين من كل شهر والشركة الآن ليس لديها ما يكفي من المال لذلك".

وأضاف: "اتصلنا بالمورد وطلبنا تأجيل المدفوعات، لكن لم نتلق ردا".

وأشار إلى أنه "يأمل أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر، وفقا للعقد، سيتم تطبيق صيغة تسعير مختلفة، والتي ستؤدي إلى تخفيض سعر الشراء بشكل كبير".

المصدر: "إنترفاكس"