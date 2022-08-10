بيسكوف: بعض الدول تتجاوز كل الحدود في إنكار روسيا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الكثير من الدول "تتجاوز حدود ما هو معقول" في "إنكار روسيا"، والتخلص من كل ما هو متعلق بروسيا وثقافتها.

وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء: "بالفعل نرى أن دولا كثيرة تتجاوز حدود ما هو معقول. هل يمكن إنكار تشايكوفسكي؟ لا. هل يمكن إنكار روسيا؟ لا. بغض النظر عما إذا تريدونه أم لا فهذا أمر مستحيل".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك تعليقا على قرار رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا تجريد الرياضيين مارغاريتا دروبيازكو وبوفيلاس فاناغاس من الأوسمة الحكومية الليتوانية، بسبب مشاركتهما في عرض الباليه على الجليد "بحيرة البعج" تحت إشراف البطلة الأولمبية الروسية في التزحلق الفني تاتيانا نافكا، زوجة دميتري بيسكوف التي فرضت عليها عقوبات من قبل الدول الغربية.

وأضاف بيسكوف أنه على الرغم من تجريد الرياضيين من الأوسمة، سيبقى لديهم الكثير من معجبيهم.

المصدر: تاس