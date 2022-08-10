القوات الجوية الفضائية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية في سماء نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولاييف.

جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمرت في قرية "كراسنوغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية