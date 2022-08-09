رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما: الغرب دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وهو يتحمل مسؤولية ما يجري

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن ما يجري بأوكرانيا يتحمل مسؤوليته الغرب، لأنه دفع كييف لامتلاك أسلحة نووية وتهديد الأمن الروسي وهو ما لن نسمح به.

وقال سلوتسكي في تصريح لقناة RT تعليقا على الأوضاع في أوكرانيا إن "الغرب يتحمل مسؤولية ما يجري، لأنه دفع كييف وشجعها على امتلاك أسلحة نووية ما أوجد مخاطر تهدد الأمن الروسي وهو ما لم ولن تسمح به روسيا".

وأضاف أن "الغرب يريد المواجهة مع روسيا وما يحصل هو مواجهة بالوكالة"، مشيرا إلى أن كييف "أصبحت ساحة للإرادات الخارجية وإدارة لتشويه سمعة روسيا".

ولفت إلى أن "المفاوضات مع الجانب الأوكراني مجمدة ولا يمكن التكهن بمستقبلها".

وأوضح أن "العلاقات الروسية الأمريكية عند أدنى مستوياتها".

وعلى الصعيد العربي، قال إن "العالم العربي يتفهم الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية، ودول الخليج العربي تطمح إلى الاستقرار الدولي بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية".

ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول الضغط على الرياض وتجاوز اتفاقيات "أوبك+" لرفع سقف الإنتاج وفرض عقوبات على النفط الروسي، إلا أن الرياض تمسكت بالتزاماتها ولم تخضع للضغوط الأمريكية".









المصدر: RT





