مصدر في وزارة الدفاع الروسية يكشف سبب الانفجار في مطار ساكي بجمهورية القرم

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار الذخيرة في مطار ساكي في شبه جزيرة القرم.

ونقلت "تاس" عن المصدر قوله: "كسبب رئيسي لانفجار عدة ذخائر في مطار ساكي، يتم النظر فقط في انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق. ولا توجد دلائل، بل وأكثر من ذلك، لا توجد حقائق عن تأثير متعمد على الذخيرة من أجل تفجيرها".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس