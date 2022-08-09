نتائج عملية سحب القرعة في سباقات "بياتلون الدبابات – 2022"

شهد مجمع "باتريوت" الوطني العسكري في ضواحي موسكو يوم 8 أغسطس عملية سحب القرعة لمرحلة السباق الفردي في مسابقات "بياتلون الدبابات - 2022" العسكرية الدولية.

وحضر سحب القرعة رؤساء 21 منتخبا عسكريا وأفراد طواقم الدبابات. ووفقا لنتائج مسابقات "بياتلون – 2021" تم تقسيم الفرق العسكرية المشاركة إلى الكتيبتين. وتضم الكتيبة الأولى 10 منتخبات من أذربيجان، بيلاروس، فنزويلا، فيتنام، كازاخستان، قرغيزيا، الصين، منغوليا، روسيا، أوزبكستان. أما الكتيبة الثانية فتضم المنتخبات من أبخازيا، أرمينيا زمبابوي، إيران، لاوس، مالي، ميانمار، سوريا، السودان، طاجيكستان، أوسيتيا الجنوبية.

ووفقا لنتائج سحب القرعة فإن المنتخبين من أذربيجان ومنغوليا اللذين يمثلّان الكتيبة الأولى سيشاركان يوم 13 أغسطس في السباق الأول.

أما المنتخبات من أرمينيا ولاوس وميانمار وسوريا التي تمثّل الكتيبة الثانية فستتنافس في اليوم نفسه في السباق الثاني.

إقرأ المزيد

وسيختتم يوم 13 أغسطس بالسباق بين منتخبات فنزويلا، فيتنام، كازاخستان وأوزبكستان. أما الفريق الروسي فسيتنافس يوم 14 أغسطس مع فرق بيلاروس والصين وقرغيزيا.

ووفقا لنتائج السباقات الفردية سيتم تحديد أفضل طواقم الدبابات، وبينها الطواقم الثلاثة الأولى التي سيتم إعلانها الطواقم الفائزة بالسباق الفردي.

أما سباق التتابع الختامي فسيقام يوم 27 أغسطس.

يذكر أن مسابقات "بياتلون الدبابات - 2022" العسكرية الدولية ستجري في 13 – 27 أغسطس الجاري في منطقة آلابينو بضواحي موسكو.

المصدر: patriotp.ru