موسكو: كييف تأخذ كل أوروبا رهينة بقصف محطة زابوروجيه النووية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وقالت زاخاروفا في تصريح: "القتل قاب قوسين وتحت غطاء الليل هو البصمة النموذجية لأتباع أيديولوجية (ستيبان) بانديرا التي عرفت منذ زمن الحرب الوطنية العظمى، لكنهم الآن لم يختاروا فقط شعوب روسيا وأوكرانيا كهدف".

وأضافت أن "الوضع حول محطة زابوروجيه النووية تصبح كل يوم أكثر خطورة بسبب تصرفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وتابعت: "من خلال توجيه نيران المدفعية نحو المفاعلات العاملة وتخزين الوقود النووي المستهلك، فإن الأوكرانيين يستهدفون أنفسهم".

وأردفت قولها: "نرسل بانتظام معلومات محدثة من الميدان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس في التعاميم الإعلامية للوكالة، والتي تكشف بوضوح الأعمال الإجرامية للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي فقدت قيادتها مؤخرا التفكير بشكل معقول".

وقالت إن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه هذه المحطة.

المصدر: "تاس"