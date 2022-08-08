اتهم قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالكذب حيال اتهامه روسيا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وانتقد المتابعون مقالا يتهم فيه زيلينسكي روسيا بقصف محطة زابوروجيه، حيث كتب هوبار غرابتور: "كف عن الكذب. أنت تعلم جيدا أن الروس يسيطرون على محطة الطاقة النووية، وأن هذه الصواريخ أوكرانية".

وأشارت سوزان غرين إلى أن الأوكرانيين يطلقون النار على محطة الطاقة النووية، ورأت أنه من الضروري وقف توريد الأسلحة ونقل الأموال والمعلومات الاستخباراتية إلى زيلينسكي.

وبحسب القراء، فإن محطة الطاقة النووية تحت السيطرة الروسية، ومع ذلك فإنه يتم اتهام الروس بضربها بالصواريخ، "هل من المفترض أن نصدق أن الروس يقصفون أنفسهم؟".

المصدر: "سبوتنيك"