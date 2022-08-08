أعلن الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين، أن الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا غير خاضعة لأي قوانين أو قيود.





ويشير الخبير في معرض تعليقه على ما نشرته وسائل إعلام فرنسية بشأن التكتيك الجديد الذي يستخدمه البنتاغون، المتضمن التعاقد مع "مساعدين" في أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية. ووفقا لمصدر عسكري، مثل هؤلاء "المساعدين" يتواجدون في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

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ويقول الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، "من سيعاقبهم على هذا العمل؟ ما دام كل شيء مسموح به في الحرب ضد روسيا. هذه الحرب لا تخضع للقوانين والقيود. لذلك فإن البنتاغون يعمل ويتصرف بالطريقة "المثالية"، حيث يختار الناس المحليين ويصنع منهم علفا للمدافع (كبش فداء) ويرسلهم إلى أوكرانيا للقتال باسم كييف والبنتاغون".

ووفقا له، إن هدف الحرب التي تشن من أراضي أوكرانيا ضد روسيا، هو تدميرها وسحقها.

ويذكر أنه في 21 يوليو الماضي، أعلنت قناة NBC التلفزيونية، أن المرتزقة المشاركين في الحرب إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، يحملون معهم دائما وسائل التصفية الذاتية. وفي نفس اليوم، أصبح معروفاً أن هؤلاء المرتزقة يشكون من انخفاض الروح المعنوية.

ويشار، إلى أن سبب انخفاض الروح المعنوية، كان تأخر وصول أسلحة جديدة. ووفقا لمصدر في الفيلق الأجنبي الأوكراني، انخفض عدد المجندين الجدد بصورة ملحوظة، ولكنهم مع ذلك يبحثون عن طرق جديدة لتجنيد جميع الراغبين.

ويذكر أن واشنطن بوست، كانت قد أفادت في 28 مايو الماضي، بأن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، يشكون من رداءة الزي الرسمي وعدم كفاية الأسلحة ، ويبحثون عن طريق لمغادرة أوكرانيا والعودة إلى بلدانهم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"