الدفاع الروسية: القوات الروسية تلحق خسائر تصل إلى 150 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التقدم المحرز خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، حيث نجم عن القصف بصواريخ فائقة الدقة في منطقة خاركوف وقوع 150 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 14 مركبة ومدرعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن الضربات فائقة الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي رقم 92، والكتيبة رقم 122 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 113 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 150، وتدمير 14 مركبة وعربة مصفحة.

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية