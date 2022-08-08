الدفاع الروسية: القوات الروسية تلحق خسائر بالقوات الأوكرانية تصل إلى 150 عسكريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التقدم المحرز خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، حيث نجم عن القصف بصواريخ فائقة الدقة في منطقة خاركوف وقوع 150 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 14 مركبة ومدرعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن الضربات فائقة الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي رقم 92، والكتيبة رقم 122 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 113 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 150، وتدمير 14 مركبة وعربة مصفحة.

وقد تم تحييد ما يصل إلى 70 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين في مناطق قرى "بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون و"بافلوفكا" بمنطقة نيكولاييف، علاوة على تدمير 14 مركبة جراء الضربات الجوية على المواقع القتالية للكتيبتين 105 و106 من اللواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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ونتيجة لضربات القوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة نوفوبولتافكا بمنطقة نيكولاييف، تم تدمير ما يصل إلى 30 من الأفراد العسكريين و5 مركبات من الكتيبة رقم 18 من لواء المشاة البحري الخامس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي اتجاه خاركوف، وكنتيجة لتدمير نقاط الانتشار المؤقت للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، من خلال الضربات الدقيقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وقوات المدفعية، وخسائر جماعية وفرار للمرتزقة، فقد تشكيل "كراكن" الوطني المتطرف قدرته القتالية، ولتعويض خسائره على وجه السرعة، حاول قادة التشكيل النازي، دون جدوى، إجبار سكان مدينة خاركوف على الانضمام إليهم.

كذلك واصل الطيران العملياتي التكتيكي، والقوات الصاروخية المدفعية قصفهما للمنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية قصف 5 مواقع قيادة، بما في ذلك المجموعة العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "سوليدار" في منطقة قرية "تشاسوف يار" بجمهورية دونيتسك الشعبية، واللواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "بيلايا كرينيتسا" بمنطقة خيرسون، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.

كما تم تدمير مستودعات ذخيرة لواء المشاة الميكانيكي رقم 66 و56 واللواء الآلي رقم 110 في منطقة "فوديان"، و5 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق "كراسنوغوروفكا" و"نوفوميخايلوفكا" و"أرتيوموفسك"، إضافة إلى تدمير مستودع الوقود في منطقة "نوفوميخايلوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال مكافحة المدفعية المضادة، تم إصابة بطارية من راجمة صواريخ المتعددة "هيمارس" في منطقة "أوتشيرتينو"، وبطارية من منشآت المدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" في منطقة "كراسنويه"، إضافة إلى مركبات قتالية أمريكية لراجمات الصواريخ "هيمارس" في منطقة "كراماتورسك".

كما تم اعتراض ثلاث فصائل من قذائف "غراد" في منطقة قرى "كوديما" و"ماياكي" وأداموفكا"، وأربع فصائل من مدفعية بنادق "Msta-B" في مواقع إطلاق النيران في مناطق قرى "سوليدار" و"أرتيوموفسك" و"فيسيولويه" و"دزيرجينسك" و"ماكسيميليانوفكا" و"أنتونوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 7 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى "كيريليفكا" و"ماندريكينو" و"كرابيفنيتسكوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"بارفينكوفو" و"دولجينكوي" و"سافنتسي" بمنطقة خاركوف، و"بارفينوك" في منطقة خيرسون".

كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في الجو بمنطقة قرى "بروديانكا" بمنطقة خاركوف، و"نوفايا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون".

إضافة إلى ذلك، تم إسقاط 19 صاروخا من راجمات "هيمارس" في الجو، بمناطق "سوخياكامينكا" بمنطقة خاركوف، و"ميليتوبل" بمنطقة زاروبوجيه، و"أنتونوفكا" بمنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

263 طائرة

145 مروحية

1708 طائرة بدون طيار

363 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4269 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

791 راجمة صواريخ متعددة

3276 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4774 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية