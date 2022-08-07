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تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لخطر التهديد الإرهابي في سيفاستوبول حتى 14 أغسطس

أخبار روسيا

تمديد العمل بالمستوى
Sputnik
أسطول البحر الأسود
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أعلنت سلطات سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الروسية تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لخطر التهديد الإرهابي حتى 14 أغسطس، بعد هجوم طائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود في 31 يوليو.

وقالت سلطات المدينة إن "المستوى المرتفع (الأصفر) للتهديد الإرهابي في مدينة سيفاستوبول قد تم تمديده لمدة أسبوع حتى 14 أغسطس".

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الأحد 31 يوليو، بعد هجوم بطائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف أن المدينة حاليا في خط المواجهة.

 

المصدر: "نوفوستي" 



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