القوات المسلحة  الروسية تدمر ترسانة ضخمة من الدخائر التي قدمها الناتو لأوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخائر التي قدمها الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية .

واكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية دمرت في منطقة ميكولايف ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة التي حصل عليها الجيش الأوكراني من حلف الناتو.

وقال البيان "دُمرت ترسانة بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يُخزن فيها 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، قصف الجيش الروسي ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي بالقرب من بيريستكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلاً عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، في 173 منطقة آخرى.

المصدر: ريا نوفوستي