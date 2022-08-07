جرف 4 عمال في بئر لمياه الأمطار في موسكو

أفاد مصدر في خدمة طوارئ موسكو بجرف 4 عمال اليوم الأحد بتيار مائي قوي وسقوطهم في بئر لتصريف مياه الأمطار بجنوب شرق العاصمة الروسية.

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وقال المصدر في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تم جرف 4 عمال بتيار قوي من المياه في منطقة ليوبلينو بموسكو في بئر لتصريف مياه الأمطار".

من جهتها دققت دائرة الطوارئ بالعاصمة الروسية أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 5 أشخاص، مضيفا أن عملية البحث لا تزال مستمرة.

وأعلنت النيابة العامة بمنطقة ليوبلينو في موسكو أن 12 عاملا، وفق المعلومات التمهيدية كانوا يقومون بأعمال التنظيف أثناء لحظة وقوع الكارثة.

المصدر: نوفوستي