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ميدفيديف: قواتنا المسلحة ستتولى إعادة الأصول الروسية التي صادرتها كييف

أخبار روسيا

ميدفيديف: قواتنا المسلحة ستتولى إعادة الأصول الروسية التي صادرتها كييف
Legion-Media Poolfoto
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البرلمان الأوكراني المصادقة على قرار مصادرة الممتلكات الروسية في البلاد.

ورد ميدفيديف على هذه الخطوة قائلاً:"هم يأخذون منا الممتلكات على الورق، ونحن نأخذها على الأرض. وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في قناته على تيليغرام: "إن مسألة إعادة الممتلكات التي صادرها نظام كييف بشكل إجرامي من سكان دونباس الذين عانوا طويلاُ سوف تتولاها قواتنا المسلحة بنجاح".  

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد اعلن في وقت سابق عن مصادرة أصول روسية في أوكرانيا بقيمة 765 مليون دولار. وبحسبه، يتواصل العمل على مصادرة أصول روسية أخرى، حيث من المخطط مصادرة أكثر من 900  موقع مملوك لروسيا.

المصدر: RT

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