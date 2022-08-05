وزارة الدفاع الروسية: قصف 4 مواقع قيادة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف أربع مواقع قيادة، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 182 منطقة.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في الإفادة الصحفية اليومية، حيث تابع بأن صواريخ فائقة الدقة قصفت نقاط الانتشار المؤقت لكتيبتين بمدافع هاوتزر من لواء المدفعية رقم 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية بالقرب من قرية "نوفوإيفانوفكا" بمنطقة زابوروجيه.

وقد تم تحييد ما يصل إلى 150 فردا عسكريا، ومدفعان أمريكيان من طراز "M777" وما يصل إلى 1500 من الذخيرة لهما، و6 مدافع من طراز "Msta-B"، و8 قطع مدفعية من تعديلات مختلفة، وحوالي 350 قذيفة لراجمات صواريخ "غراد"، بالإضافة إلى 7 مسيرات.

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وفي منطقة خاركوف، أصيب 9 من السكان المحليين نتيجة الصراع مع قادة وحدات اللواء الآلي رقم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث حاولت قيادة هذا التشكيل إخلاء المدنيين قسرا من منازلهم، لإيواء مرتزقة أجانب، فضلا عن معدات من المناطق المجاورة لمواقع العتاد والمدفعية.

إلا أنه، ولقمع الاحتجاجات، أطلق القوميون الأوكرانيون المتطرفون النار على الأهالي، ما أدى إلى إصابة 4 من السكان المحليين في قرية "شيستاكوفو" و5 في "فيرني سالتوف" بأعيرة نارية مختلفة الخطورة.

كما استمرت الضربات العملياتية التكتيكية خلال الـ 24 ساعة الماضية لقوات المدفعية والصاروخية للمنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم قصف 4 مواقع قيادة، بما في ذلك قيادة لواء المشاة الميكانيكي رقم 58 في منطقة قرية "أرتيوموفسك"، واللواء الآلي رقم 54 في منطقة قرية "سيفرسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل القوميين في منطقة قرية "فيفودوفو" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 182 منطقة.

كما تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرى "كونستانتينوفكا" و"أرتيوموفسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي سياق مكافحة سلاح المدفعية للعدو تم تدمير 3 فصائل من مدافع الهاوتزر طراز "D-30" في مواقع إطلاق النيران بمناطق قرى "دزيرجينسك" و"نوفغورودسكويه" و"نيكولايفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير فصيل راجمات "غراد" في منطقة قرية "تشوغويف".

كما نجحت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 مسيرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق قرى "ياسينوفاتايا" و"كراسنوبوليه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بوكينو" و"سوليغوفكا" و"كوريلوفكا" بمنطقة خاركوف. علاوة على اعتراض 3 قذائف من راجمات بمناطق قرى "مينيرالنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"إيزيوم" في منطقة خاركوف، وكذلك 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" الباليستية في حي "أليشكوفسكيي بيسكي" بمنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

261 طائرة

145 مروحية

1685 طائرة بدون طيار

361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4254 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

789 راجمة صواريخ متعددة

3267 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4716 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية