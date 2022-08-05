استطلاع للرأي العام: 78% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي على أن 78% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وقال 78% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون بالرئيس بوتين، فيما قال 13% إنهم لا يثقون بالرئيس. أما 9% من الذين شملهم الاستطلاع فلم يتمكنوا من الإجابة عن هذا السؤال. ويرى 79% أن بوتين يعمل "بشكل جيد في الأصل" في مكانه، فيما يرى 12% أن الرئيس يعمل "بشكل سيئ في الأصل". ولم يتمكن 9% من الإجابة عن هذا السؤال أيضا.

وأجري هذا الاستطلاع للرأي العام في 31 يوليو الماضي بمشاركة عينة من 1,5 ألف شخص يتجاوز عمرهم 18 عاما، في 104 تجمعات سكنية، في 53 منطقة روسية.

المصدر: نوفوستي