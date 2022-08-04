منحها بوتين لقب بطل روسيا.. من هي العقيد أولغا كاتشورا التي قتلت بنيران أوكرانية؟!

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نائبة قائد كتيبة المدفعية، الشهيدة أولغا كاتشورا، لقب بطلة روسيا، فمن هي كاتشورا؟!

كاتشورا الملقبة بكورسا والتي تعد أسطورة في قوات دونيتسك، هي ضابط برتبة عقيد، كان والدها جنرالا.

وأثناء دراستها في القسم العسكري لمعهد دونيتسك للفنون التطبيقية، تلقت كاتشورا تخصص "مطور برامج لأنظمة توجيه الصواريخ الباليستية".

وحتى عام 2012، عملت في وزارة الشؤون الداخلية لأوكرانيا لمدة 16 عاما، وانتقلت من محقق إلى رئيس أركان قسم كيروف الإقليمي في قسم شرطة مدينة دونيتسك.

في عام 2014، انضمت إلى قوات دونيتسك الشعبية وخدمت في لواء البنادق الآلي الثالث "بيركوت" من الفيلق الأول للجيش في دونيتسك. وقادت فرقة MLRS BM-21 "Grad" في منطقة غورلوفكا، وكانت تحت إشرافها وقيادتها 140 مدفعية. كما قاتلت في إيلوفيسك، ودبالتسيفو، وأوغليغورسك، ومارينوفكا، وأفدييفكا. وأصيبت مرات عديدة جراء تطاير شظايا القذائف.

في ديسمبر 2021، حكمت محكمة مقاطعة شيفتشينكوفسكي بمدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على أولغا كاتشورا غيابيا بالسجن لمدة 12 عاما مع مصادرة الممتلكات، بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية أو منظمة إرهابية".

حصلت أولغا كاشورا على رتبة عقيد في قوات دونيتسك الشعبية في 4 أبريل 2015). ترأست اتحاد غورلوفكا، وكانت مواطنة فخرية في هذه المدينة. وحصلت على العديد من الأوسمة والميداليات الأخرى في الجمهورية.

المصدر: كوميرسانت