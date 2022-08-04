جمهورية ياكوتيا الروسية تنفي الشائعات حول تسجيلها إصابات بجدري القردة في أراضيها

نفت وزارة الصحة لجمهورية ساخا (ياكوتيا) الروسية، اليوم الخميس، التقارير الواردة من شبكات التواصل الاجتماعي حول تلقي مريض بجدري القردة العلاج في أحد مستشفيات الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "تنفي وزارة الصحة الشائعات حول تسجيل إصابات بجدري القردة في ياكوتيا... حتى 4 أغسطس الجاري لم تسجيل جمهورية ساخا (ياكوتيا) أي حالة للإصابة بجدري القردة. مع ذلك فإن كل الهيئات المحلية جاهزة لتشخيص هذا المرض وعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض هذا المرض".

وأضاف البيان أنه قد تم إعداد التوصيات الطبية لعمل الأطباء في مراكز انتشار مرض جدري القردة وتشخيصه في المختبرات.

ومنذ عدة أيام خرج مريض بجدري القردة، وهو الوحيد في روسيا، من المستشفى في سانت بطرسبرغ بعد شفائه.

المصدر: نوفوستي