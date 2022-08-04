روسيا.. تحقيقات في مقطع فيديو لإعدام أسرى حرب روس على يد قوميين متطرفين أوكرانيين

أعلنت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية أن اللجنة ستدرس مقطع فيديو آخر نشر في إحدى قنوات "تلغرام" يشير إلى معاملة العسكريين الأوكرانيين اللاإنسانية للأسرى الروس.

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ويظهر مقطع الفيديو، بحسب لجنة التحقيق الروسية، إعدام جنود روس عزل، فيما يشار إلى أن الجنود الأوكرانيين بعد المجزرة، تركوا جثث ضحاياهم على الطريق.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث في منطقة تشيرنيهيف في أواخر مارس وأوائل أبريل 2022. وتفترض لجنة التحقيق الروسية أن مسلحين من القطاع الأيمن (منظمة صنفت كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) متورطون في الجريمة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية بهذا الشأن: "هذه الوقائع تشهد مرة أخرى على انتهاك الجانب الأوكراني لمتطلبات اتفاقية جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

المصدر: تاس