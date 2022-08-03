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روسيا تدعو لمنع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين

أخبار روسيا

روسيا تدعو لمنع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين
AFP Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين
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دعت روسيا كافة الدول إلى تنفيذ التزاماتها في الرقابة على الأسلحة النووية بشكل مسؤول، ومنع وقوعها في أيدي الإرهابيين.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين خلال المؤتر الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي يوم الأربعاء، إن "جهود المجتمع الدولي يجب أن تهدف في نهاية المطاف إلى تقليص مخاطر وقوع السلاح والمواد النووية في أيدي التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "ندعو كافة الدول إلى موقف مسؤول تجاه التزاماتها في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، وكذلك الملاحقة القضائية للإرهابيين ومؤيديهم".

المصدر: تاس

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