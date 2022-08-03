لوغانسك: الجيش الروسي يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك أن الجيش الروسي يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار في الجمهورية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بمحيط محطة سكك حديد إكسترا.

وقال فيتالي كيسيليوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك عبر "تليغرام": "يدور القتال في سوليدار على طول الطريق السريع باخموت ليسيتشانسك".

وأضاف أن "الجيش الروسي اقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لسوليدار، واندلعت اشتباكات في مصنع كناوف جيبس ​​ومحطة إكسترا للسكك الحديدية".

وتابع أنه "يستمر تطهير باخموتسكي من التشكيلات الأوكرانية على بعد كيلومتر واحد إلى الجنوب الغربي".

المصدر: "تاس"