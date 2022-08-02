موسكو: التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة

أعلنت موسكو أن التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة تماما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن تستخدم أطراف أخرى هذه الأسلحة.

وقال ألكسندر تروفيموف ممثل الوفد الروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "نرفض بحزم التكهنات التي لا أساس لها من الصحة وغير الواقعية والمرفوضة تماما بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية ولاسيما في أوكرانيا".

وأضاف: "لا نستبعد أن يتم ذلك عن قصد (من قبل أطراف أخرى) من أجل إثارة الهستيريا المعادية لروسيا".

وأشار إلى أن العقيدة الروسية معروفة وواضحة للغاية، حيث أن موسكو "تسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط ردا على عدوان باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو ردا على عدوان باستخدام الأسلحة النووية ضدها".

المصدر: "نوفوستي"