 
مباشر

موسكو: التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة

أخبار روسيا

موسكو: التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة
Gettyimages.ru
علم روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjh9

أعلنت موسكو أن التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا غير واقعية ومرفوضة تماما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن تستخدم أطراف أخرى هذه الأسلحة.

وقال ألكسندر تروفيموف ممثل الوفد الروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "نرفض بحزم التكهنات التي لا أساس لها من الصحة وغير الواقعية والمرفوضة تماما بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية ولاسيما في أوكرانيا".

وأضاف: "لا نستبعد أن يتم ذلك عن قصد (من قبل أطراف أخرى) من أجل إثارة الهستيريا المعادية لروسيا".

وأشار إلى أن العقيدة الروسية معروفة وواضحة للغاية، حيث أن موسكو "تسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط ردا على عدوان باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو ردا على عدوان باستخدام الأسلحة النووية ضدها".

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور