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بوتين يكرّم أحد أبرز قوات القوزاق العسكرية

أخبار روسيا

بوتين يكرّم أحد أبرز قوات القوزاق العسكرية
Sputnik pavel birkin
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح فيه فيتالي كوزنيتسوف أعلى رتبة في قوات القوزاق العسكرية بمنطقة تيريك.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية على الإنترنت "يعين فيتالي فلاديميروفيتش كوزنتسوف برتبة جنرال، أعلى رتبة في قوات القوزاق العسكرية بمنطقة تيريك".

بوتين يكرّم أحد أبرز قوات القوزاق العسكرية
http://publication.pravo.gov.ru/

ولد فيتالي فلاديميروفيتش كوزنتسوف في 19 مايو 1980بمدينة سومقاييت بأذربيجان، وتخرج من جامعة الطيران العسكري، وحصل أيضًا على تعليم قانوني واقتصادي عال، وشغل خلال حياته المهنية العديد من المناصب العسكرية، وعمل كمستشار عسكري من الدرجة الثالثة في الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

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