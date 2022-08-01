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بيسكوف يعلق على أنباء نقل تشوبايس للمستشفى

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على أنباء نقل تشوبايس للمستشفى
RT
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 علق دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين على أنباء نقل الرئيس السابق لشركة "روسنانو" أناتولي تشوبايس إلى المستشفى.

وقال بيسكوف : " اتمنى له الصحة الوافرة.. إنها أخبار حزينة.. ليس لدي معلومات عما إذا طلب المساعدة أم لا ".
وكانت الصحفية الروسية كسينيا سابتشاك إن تشوبايس نقل إلى أحد المستشفيات الأوروبية صباح الأمس.
وقدم تشوبايس استقالته من رئاسة "روسنانو" مطلع آذار / مارس وبعدها تناقلت وسائل إعلام أنباء عن مغادرته روسيا.

المصدر: RT 

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