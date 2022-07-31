انتقادات واسعة لزوجة الرئيس الإيرلندي بعد دعوتها للتسوية السلمية في أوكرانيا

أفادت صحيفة "أيريش تايمز" الإيرلندية بأن سابين هيغنز زوجة الرئيس مايكل هيغينز، تعرضت لانتقادات واسعة بالداخل والخارج بعد نشرها رسالة حول ضرورة إجراء مفاوضات للسلام بين موسكو وكييف.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس هيغينز يرضخ لضغوط متزايدة لتوضيح موقفه حيال أوكرانيا.

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وأشارت إلى أن هيغينز الذي لا يتمتع تقريبا بسلطة حقيقية في الجمهورية البرلمانية يرفض حتى الآن التعليق ولم يثر موضوع الرسالة خلال خطاب عام الأحد.

وقال ويلي أوديا، النائب عن ائتلاف "فيانا فويل" الحاكم في تصريح للصحيفة إن الرئيس يجب أن يوضح القضية فورا لأن "صمته يعني أنه من نفس الرأي".

وقال السفير الروسي في أيرلندا يوري فيلاتوف في تصريح للصحيفة إن دعوة السيدة الأولى "منطقية" وتحمل رسالة واضحة، فيما شدد على أنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية لإيرلندا.

وقال جون مكجاهون عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان لسابين هيغنز "إذا تحدث السفير الروسي بشكل إيجابي عن موقفك من غزو أوكرانيا، فمن الواضح أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيه".

من جهة أخرى، دافع أعضاء البرلمان الأوروبي من أيرلندا كلير ديلي وميك والاس عن موقفها، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في حل سلمي وهو "السبيل الوحيد" لإنهاء الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد نواب البرلمان الأوكراني انتقد الرئيس وزوجته.

ونشرت رسالة سابين هيغنز في صحيفة "أيريش تايمز" في 27 يوليو وتم نسخها على الموقع الإلكتروني لرئيس إيرلندا، إلا أنه تمت إزالتها عن الموقع لاحقا.







المصدر: "تاس"





