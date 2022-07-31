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شويغو يزيح الستار عن نقش بارز مكرس لانتصار الأسطول الروسي في معركة سينوب مع الأتراك

أخبار روسيا

شويغو يزيح الستار عن نقش بارز مكرس لانتصار الأسطول الروسي في معركة سينوب مع الأتراك
وزارة الدفاع الروسية
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كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو النقاب عن نقش بارز صنع إحياء لانتصار الأسطول الروسي على الأتراك في معركة سينوب عام 1853، وذلك في مبنى الأميرالية في مدينة بطرسبورغ.

وفي 30 نوفمبر 1853، هزم الأسطول الروسي بقيادة الأميرال بافل ناخيموف الأسطول التركي قبالة مدينة سينوب في شمال تركيا.

وقال شويغو: "اليوم نزيح الستار عن النقش البارز "معركة سينوب "، وهو استمرار لسلسلة من القطع النحتية التي تمثل معارك بحرية مهمة في التاريخ الروسي. وفي هذه المناسبة، نؤدي واجب الذكرى والاحترام لأجيال البحارة العسكريين الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن الأم".

شويغو يزيح الستار عن نقش بارز مكرس لانتصار الأسطول الروسي في معركة سينوب مع الأتراك
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واشار شويغو إلى أن "هؤلاء البحارة بشجاعتهم وصمودهم أكسبوا روسيا الحق في أن تعلن نفسها قوة بحرية عظمى، وبعد عام على معركة سينوب أدوا بشرف واجبهم العسكري بمشاركتهم في الدفاع البطولي عن سيفاستوبول" خلال حرب القرم.

وأكد شويغو أن "أحفاد أبطال معركة سينوب اليوم يضمنون أمن البلاد بشكل موثوق وهم مستعدون في أي لحظة لحماية مصالح الدولة في أبعد زوايا من المحيطات".

المصدر: "نوفوستي"

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