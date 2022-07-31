أدميرال روسي يكشف أهمية توقيع بوتين على ميثاق الأسطول العسكري الروسي

اعتبر أدميرال روسي متقاعد أن توقيع ميثاق الأسطول العسكري الروسي من قبل رئيس الدولة وليس من قبل قائد البحرية، حدثا فريدا يزيد من أهمية البحرية في النظام الدفاعي للبلاد.

إقرأ المزيد

في وقت سابق اليوم الأحد، وفي إطار الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسية، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطور العسكري الروسي.

وقال الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف القائد السابق للأسطول الشمالي (1999-2001) في تصريح لوكالة "نوفوستي": "حقيقة أن الميثاق أقره الرئيس بمرسومه هي، بالطبع، ظاهرة جديدة تماما، لأنه في الماضي كان ميثاق الأسطول العسكري يتم إقراره على مستوى قيادة البحرية ووزارة الدفاع".

وأضاف: "هذا الأمر يرفع من مكانة هذا الميثاق، وبشكل عام، أهمية البحرية في نظام الدفاع في البلاد. هذا هو العامل الأكثر أهمية من الناحية القانونية والدلالة للقوات المسلحة الروسية".

المصدر: "نوفوستي"