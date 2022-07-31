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سيناتورة روسية تكشف عن مصدر الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود

أخبار روسيا

سيناتورة روسية تكشف عن مصدر الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود
Globallookpress
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صرحت أولغا كوفيتيدي، السيناتورة عن القرم بأن هجوم طائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود لروسي في سيفاستوبول لم ينفذ من الخارج، وإنما من داخل المدينة.

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أول صور لآثار الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول
أول صور لآثار الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول

وقالت كوفيتيدي لوكالة "نوفوستي": "الهجوم بالطبع لم يأت من الخارج بل من أراضي سيفاستوبول. وتجري تحقيقات في المدينة للعثور على منظمي هذا العمل الإرهابي".

وشددت على أن الحادث يعتبر بلا شك عملا إرهابيا، وأن المسؤولين عنه سيعاقبون، فيما السلطات ستستخلص العبر مما حدث.

وأكدت أن الوضع في سيفاستوبول يسوده الهدوء.

وفي وقت سابق أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بعدما انفجرت طائرة بدون طيار في فناء مقر أسطول البحر الأسود في المدينة صباح اليوم الأحد.

امصدر: "نوفوستي"

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