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بوتين يوقع على وثيقتي العقيدة البحرية الجديدة لروسيا وميثاق السفن في الأسطول الحربي الروسي

روسيا تحيي ذكرى تأسيس أسطولها البحري بعرض عسكري كبير بمدينة سان بطرسبورغ بمشاركة بوتين

أخبار روسيا

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