أول صور لآثار الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول

نشر ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول، صورا لآثار الهجوم الذي تعرض له مقر أسطول البحر الأسود الروسي بواسطة طائرة بدون طيار صباح اليوم الأحد.

وكتب الحاكم عبر "تلغرام" أنه موجود منذ ساعات الصباح في مقر الأسطول، حيث تجري الأجهزة المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.

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وقال رازفوجايف في تصريح للصحفيين إن طائرة مسيرة هاجمت مقر الأسطول حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث سمع دوي انفجار في فناء المقر.

وأشار إلى أن الضربة لم تخلف قتلى، موضحا أن إجمالي المصابين جراء الهجوم بلغ ستة أشخاص، اثنان منهم أصيبا بجروح متوسطة الخطورة، والآخرون إصاباتهم طفيفة.

وأكد الحاكم إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية التي كان مقررا إجراؤها في المدينة بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

المصدر: RT