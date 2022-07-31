شويغو: أسطولنا البحري يضمن حماية أمن البلاد على أكمل وجه

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسطول البحري الروسي يؤدي مهامه في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز.

وفي كلمة تهنئة بمناسبة يوم الأسطول الروسي قال شويغو: "الأسطول البحري الروسي يؤدي مهامه في حماية أمن البلاد على أكمل وجه، ويظهر للعالم أجمع جهوزيته العالية وإعداده المتميز".

وشكر المحاربين القدامى الذين يشاركون في التربية الوطنية لجيل الشباب ليحافظوا على أعراف أسلافهم ممن سطروا صفحات البطولة في تاريخ البحرية الروسية.

كما هنأ العسكريين وكوادر صناعة السفن الحربية والكليات العلمية والمؤسسات العسكرية في المجمع الصناعي الحربي الروسي.







المصدر: "نوفوستي"