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بوليانسكي: الغرب سيضطر للتعاون مع موسكو بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

أخبار روسيا

بوليانسكي: الغرب سيضطر للتعاون مع موسكو بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا
Legion-Media John Minchillo/UPI/Alamy Live News
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الغرب سيضطر للتعاون والتعايش مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "من خلال توريد المدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ لأوكرانيا، أنتم تقومون في جوهر الأمر بنقل الخط الأمني الضروري للتنمية السلمية إلى الغرب، وتصوّبون أهداف ومهام عمليتنا العسكرية".

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ودعا بوليانسكي الدول الغربية إلى التفكير في ذلك، وأكد أنه بعد انتهاء العملية العسكرية سيضطر الغرب للتعايش والتعاون مع روسيا بشكل أو بآخر.

وأضاف أن "الظروف لتلك المرحلة تحددونها أنتم بأنفسكم الآن إلى حد كبير... صدقوني! استعدادكم لمساعدة الأوكرانيين في قتل أطفال دونيتسك ولوغانسك، لن ينساه الشعب الأوكراني والروسي على الأرجح".

المصدر: RT

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