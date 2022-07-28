 إصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي في نابلس وبيت لحم

أصيب 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينين قرب حاجز "حوارة" مما أدى لإصابتهم، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض تسليم المصاب الثالث، واحتجزه.

في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.

المصدر: وسائل غعلام فلسطينية