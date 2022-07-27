"سي إن إن": بايدن يؤيد مقترح تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غرينر

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يؤيد مقترح مقايضة السجين الروسي لدى واشنطن ورجل الأعمال فيكتور بوت مقابل سجينين أمريكيين لدى موسكو.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.

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وأضافت أن "خطة تبادل بوت مع ويلان وغرينر حظيت بدعم الرئيس جو بايدن بعد أن كانت قيد المناقشة في وقت سابق من هذا العام".

وأشارت إلى أن "دعم بايدن للمبادلة يتغلب على معارضة وزارة العدل، والتي هي بشكل عام ضد تبادل السجناء".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN: "لقد أرسلنا عرضا قيّما نعتقد أنه يمكن أن يكون ناجحًا بناءً على تاريخ من المحادثات مع الروس".

ورفض المسؤول التعليق على تفاصيل "العرض القيّم".

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المصدر: CNN