البخور يملأ المكان.. لافروف يحظى بفنجان قهوة على الطريقة الإثيوبية التقليدية (فيديو)

حظي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بفنجان قهوة تم إعداده على الطريقة الإثيوبية التقليدية، خلال زيارته إلى العاصمة أديس أبابا.

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ووصل لافروف أمس الثلاثاء إلى إثيوبيا، في زيارة تستغرق يومين، في آخر محطة له من جولته الإفريقية.

واستضاف وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، نظيره الروسي، حيث تم تجهيز المكان بطريقة مختلفة عن المعهود، وذلك بوضع نباتات خضراء على الأرض مع جلب آلة تقليدية لإعداد القهوة بحضور سيدتين ترتديان الملابس الإثيوبية التقليدية، وفاحت رائحة البخور في الأرجاء، مع تقديم بعض الحلويات.

وتعد إثيوبيا المكان الذي نشأ فيه البن العربي، حيث يعد إنتاج القهوة في إثيوبيا تقليدا قديما يعود تاريخه إلى عشرات القرون.

وتشغل إثيوبيا حوالي 3 ٪ من سوق البن العالمي.

المصدر: RT