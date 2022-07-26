نتنياهو: العلاقات مع روسيا مهمة لأمننا القومي ويجب إصلاح ما تم تخريبه

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن خروج تل أبيب من المأزق الحالي في العلاقات مع موسكو أمر مهم لمصلحة إسرائيل، داعيا إلى "إصلاح ما تم تخربيه".

وقال نتنياهو في تصريح: "من الممكن ومن المهم الخروج من المأزق الحالي في العلاقات مع روسيا من أجل مصلحتنا".

وأضاف: "عملت خلال سنواتي في الحكم على بناء علاقة قوية مع روسيا والتعاون في مختلف المجالات ومنها التنسيق العسكري فيما يخص عملياتنا في سوريا وهو ما مكننا من حرية العمل العسكري ومنع تموضع إيران على حدودنا، كما وقمت بإطلاق سراح مواطنتان إسرائيليتان محتجزتان لدى روسيا وسمحنا بدفع مستحقات التقاعد للمهاجرين إلى إسرائيل".

وتابع: "الآن يتم هدم ما بنيناه في سنوات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التهور".

وشدد على أن "العلاقات مع روسيا مهمة لأمننا القومي ويجب إصلاح ما تم تخريبه".

وأردف قوله: "لدي مطلب من يائير لابيد وبيني غانتس أن يعملا على إصلاح هذا الضرر في أسرع وقت من أجل مصالحنا".

وأضاف: "سأعود إلى الحكم وسأعمل على بناء حكومة موسعة وسنصلح ما تم إفساده. ولكن الآن لدي مطلب من لابيد وغانتس: توقفا عن الثرثرة !!".

وختم: "إدارتكم للأمور تعرض أمننا القومي للخطر.. إن لم تصطلح العلاقات مع روسيا في أسرع وقت ممكن فهذا سيؤدي إلى ضربة خطيرة لأمننا".

المصدر: RT