مشروع قانون في روسيا لمصادرة ممتلكات مواطني الدول الراعية للإرهاب

اقترحت بعض التيارات السياسية الروسية في مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، تحديد قائمة بالدول الراعية للإرهاب، ومصادرة جميع ممتلكات مواطنيها.

وأعد حزب "روسيا العادلة" مشروع قانون يقترح، منح مجلس الوزراء الحق في إنشاء بقائمة الدول الراعية للإرهاب وتحديد إجراءات معينة ضدهم.

وجاء في نص مسودة المشروع: "قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك الإجراءات المطبقة على هذه الدول، تحددها الحكومة الروسية".

وتضيف المسودة على أن "الدول التي تزود دولة إرهابية بمنتجات عسكرية معترف بها (تعد) كدولة راعية للإرهاب".

وبخصوص ممتلكات مواطني تلك الدول: "الممتلكات المملوكة لمواطني أي دولة معترف بدعمها للإرهاب (دولة إرهابية) تخضع للمصادرة وفقا للإجراءات التي وضعتها الحكومة الروسية".

المصدر: نوفوستي