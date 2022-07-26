وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا معظمهم من البولنديين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة أطلقت من الجو عن نقطة انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث أضاف أن نقطة الانتشار المؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي التي أصيبت في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونتيجة لضربات الأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية في منطقة نيكولاييف، تمت تصفية كتيبة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما تجاوزت الخسائر في الأفراد والأسلحة 70% من قوة الكتيبة.

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كذلك فقد تسبب قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الجوية الروسية للمواقع القتالية لكتيبة اللواء الآلي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية "زايتسيفا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، عن مقتل أكثر من 70 قوميا أوكرانيا متطرفا، بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.

ويواصل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة 8 مراكز قيادة، بما في ذلك وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة "سول" بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولوائي الهجوم الجوي 28 و79 في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى لواء المشارة رقم 61 في منطقة نيكولاييف بالقرب من قرية "بوليغون"، حيث تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا – آ ك م" في حي "بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، ومحطة رادار مضادة للقاذفات "آ إن/ تي بي كيو-37" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة "ياغودونويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و8 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بقرى "كولباكينو" و"يافكينو" بمنطقة نيكولاييف، و"باخموتسكو" و"ياكوفليفكا" و"زايتسيفو" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكجزء من القتال المضاد للقذائف والراجمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم القضاء على رادارات راجمات الصواريخ "العاصفة" وهاوتزر "غياتسينت-بي" في حي "دزيرجينسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و6 فصائل من راجمات الصواريخ "غراد" في حي "شيروكويه" و"بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، و"تيرنوفاتويه" و"يولييفكا" بمنطقة زابوروجيه، و"باراسكوفييفكا" و"كراسنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إصابة أربع فصائل مدفعية من مدافع هاوتزر "دي-20"، و7 فصائيل من حوامل المدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى 9 فصائل من مدافع "دي-30" في مواقع إطلاق النيران بمناطق قرى "سيفيرسك" و"دزيرجينسك" و"غيورغيفكا" و"فودينويه" و"رازدولنويه" و"بيرييزدنويه" و"بودغورنويه" و"سيفيرنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"بيرشي ترافنيا" بمنطقة دنيبريبيتروفسك، و"نوفوبافلوفكا" و"زاتيشييه" بمنطقة زابوروجيه، و"فيسونسك" و"كالينوفكا" بمنطقة نيكولاييف، و"بياتيغورسكويه" و"سكريبايي" و"بيتروفكا" بمنطقة خاركوف.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مناطق قرى "دميتروفكا" بمنطقة خاركوف، و"فافيلوفو" بمنطقة نيكولاييف.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

260 طائرة

144 مروحية

1613 طائرة بدون طيار

358 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4162 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

763 راجمة صواريخ متعددة

3201 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4481 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية