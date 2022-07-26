الخارجية الروسية: لا نعتزم اعتماد نظام تأشيرات الدخول للأوكرانيين حاليا

أكدت الخارجية الروسية أنها تحلل عواقب قرار أوكرانيا اعتماد نظام تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، لكنها لا تعتزم اعتماد نظام مماثل للأوكرانيين حاليا.

وقال مدير القسم القنصلي في الخارجية الروسية إيفان فولينكين في تصريح لوكالة "تاس"، إن "الوزارة بدأت بتحليل الوضع المتعلق بقرار كييف المعروف بشأن التعليق الجزئي لسريان اتفاقية عام 1997 اعتبارا من 1 يوليو، التي تسمح لمواطني روسيا وأوكرانيا بالسفر بين البلدين بدون تأشيرات الدخول، ووقفه بالكامل اعتبارا من 1 يناير 2023".

وأضاف أن "الجانب الروسي لم يتخذ قرارا مماثلا، ولا يحتاج المواطنون الأوكرانيون كالسابق للحصول على تأشيرة لدخول بلادنا".

وقررت السلطات الأوكرانية اعتماد نظام تأشيرات الدخول للمواطنين الروس اعتبارا من 1 يوليو، وذلك بهدف "التصدي للمخاطر على الأمن القومي".

ووصفت موسكو هذا القرار بأنه "غير مناسب".

المصدر: تاس