أكد الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين أن الناتو تخلص من مجموعة من الأسلحة القديمة من خلال تسليم دبابات بولندية من طراز "آر تي-91" ومدافع هاوتزر "إل 119" القديمة إلى أوكرانيا.

وفي تصريح لوكالة الأخبار العامة الروسية "أو إس إن"، أوضح شوريغين أن "مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك أعلن عن استيراد هذه الأسلحة.

وأضاف: "مدافع الهاوتزر الإنجليزية هي تصميمات أمريكية أكل الدهر عليها وشرب، وقد تم نقلها إلى بريطانيا العظمى في أواخر السبعينيات، وفي الواقع، هذه الأسلحة هي نظائر لمدفعية "غفوزديك" القديمة لدينا ولكن مع عيار أصغر ومدى مجد أقصر".

وتابع أن بولندا تحاول تعويض أوكرانيا عن المدفعية المفقودة ، لكن الدبابات البولندية "آر تي-91" هي تعديل للدبابة السوفيتية "تي-72".

ولفت إلى أن هذا النوع من الآليات لا تمكن المرء أن يأمل من خلالها تحقيق أي تقدم.

المصدر: "سبوتنيك"