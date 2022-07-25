روسيا ستوفر في عام 2023 ربع احتياجات العالم من النيون

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن خطط لزيادة إنتاج النيون إلى 180 ألف متر مكعب العام المقبل، لتوفير ما يقرب من ربع احتياجات العالم.

وقال مانتوروف في اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، إنه في وقت سابق اليوم، على أساس جامعة موسكو التقنية الحكومية، تم إطلاق إنتاج واسع النطاق للنيون عالي النقاء، الذي يستخدم في إنتاج الرقائق الدقيقة.

وأضاف: "اليوم، تنتج روسيا في الواقع أكثر من 30% من خليط النيون والهيليوم في العالم، ولكن في موقع جامعة موسكو التقنية الحكومية، نخطط مبدئيا لإنتاج حوالي 70 ألف متر مكعب من النيون سنويا، وهذا يتوافق مع حوالي 10% من السوق العالمية. وفي المرحلة التالية، سنزيد الإنتاج إلى 180 ألف متر مكعب سنويا. وسنكون قادرين على تلبية ما يقرب من ربع احتياجات العالم.

وتابع قائلا: "في الواقع، سنستبدل الأحجام التي قدمتها سابقا شركتان أوكرانيتان لا تعملان الآن"، لافتا إلى أنه إذا كانت حصة روسبا من انتاج النيون بحلول نهاية العام هي 10% من السوق العالمية، فبحلول نهاية العام المقبل، ستبلغ 25%.

وأضاف أنه بالنسبة للزينون والكريبتون، ستبلغ حصة روسيا أيضا حوالي 30%.

المصدر: تاس