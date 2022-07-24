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وسط استقبال رسمي وإعلامي حافل.. لافروف يصل إلى الكونغو في إطار جولته الإفريقية..(فيديو)

أخبار روسيا

وسط استقبال رسمي وإعلامي حافل.. لافروف يصل إلى الكونغو في إطار جولته الإفريقية..(فيديو)
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى مدينة أويو في الكونغو في إطار جولته الإفريقية، فيما لاقى استقبالا رسميا وإعلاميا حافلا.

وكانت مصر المحطة الأولى للافروف ضمن الجولة الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها وأوغندا وإثيوبيا أيضا بعد الكونغو.

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

المصدر: RT

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