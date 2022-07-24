وزير إسرائيلي يقترح الإضرار بالمركز الثقافي الروسي بتل أبيب حال إغلاق وكالة الهجرة اليهودية

أفادت صحيفة إسرائيلية بأن الوزير زئيف إلكين اقترح خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء يائير لابيد إلحاق الضرر بالمركز الثقافي الروسي بتل أبيب بحال إغلاق وكالة الهجرة اليهودية بموسكو.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين حضروا الاجتماع قولهم إنه "في المناقشة التي عقدها لبيد صباح الأحد، كان هناك حديث عن إجراءات متبادلة يمكن لإسرائيل أن تتخذها إذا نفذت روسيا تهديدها بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية للهجرة (سخنوت) لديها".

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وأضافوا أن "وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين أظهروا موقفا متشددا ضد روسيا".

وتابعوا أن "إلكين اقترح إلحاق أضرار بالمركز الثقافي الروسي في شارع جيولا في تل أبيب".

وقال أحد المسؤولين إن ألكين عرض النظر في "أفكار إبداعية" وأعطى المركز الثقافي كمثال، لكن القضية لم تكن مطروحة فعليا على الطاولة.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "تم طرح في قضية محكمة الإسكندر التي يريد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من إسرائيل تسليمها للملكية الروسية، كما وعده (رئيس الوزراء الأسبق بنيامين) نتنياهو وقت إطلاق سراح نعمة يسسخار:,

ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم إلغاء سفر الوفد القانوني الإسرائيلي إلى موسكو مرة أخرى، حيث كان من المفترض أن يقلع الوفد في الصباح الباكر لكن لم يحصل على تأشيرة دخول، والوفد ينتظر موافقة الروس، وفي هذه المرحلة ليس من المؤكد أن الزيارة ستتم".

وأوضحت أنه "من المقرر أن يتوجه الوفد إلى موسكو لمحاولة إقناع الروس بالسماح باستمرار أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد، تمهيدا لمناقشة القضية التي من المتوقع أن تتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في محكمة موسكو".

وتابعت أن "الروس يوجهون رسالة بأنهم لا ينوون التدخل لأن الإجراءات في المحكمة".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"