كييف تتهم رئيس الوزراء الهنغاري بـ"الدعاية لصالح روسيا"

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بـ"الدعاية لصالح روسيا".

وكتب نيكولينكو عبر "فيسبوك" إن تصريحات أوربان بأن "العقوبات لم تهز روسيا، مثال كلاسيكي على الدعاية لصالح روسيا".

وعلق على تصريحات أوربان عن إن "إمداد أوكرانيا بأسلحة حديثة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع"، وقال إن "تسليم السلاح لأوكرانيا ينقذ حياة الأوكرانيين".

المصدر: "تاس"