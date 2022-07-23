مسؤول سابق في البنتاغون: رد فعل واشنطن حيال تصريحات بوتين عن صاروخ "سارمات" يعبر عن ضعفها

اعتبر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مارك شنايدر أن موقف واشنطن حيال تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صاروخ "سارمات" يعبر عن ضعفها.

وقال شنايدر في مقال في مجلة "ذا ناشيونال انترست" إن "السلطات أبدت الأمريكية ضعفا في ردها على تصريحات بوتين حول صاروخ "سارمات" الباليستي الروسي".

وأعرب عن استغرابه من حقيقة أن "واشنطن ووزارة الدفاع الأمريكية لم يروا تهديدا للبلاد في اختبار روسيا لهذه الأسلحة".

وسأل: "هل الغرب مستعد لصاروخ روسي ثقيل كصاروخ "سارمات" العابر للقارات؟".

في مقالته، اقتبس عن الكاتب جوش روغان من صحيفة "واشنطن إكزامينر" الذي وصف الأمر بأنه "مثال جيد على كيفية محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استرضاء روسيا".

فيما اعتبر أن تصريح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "تهنئة" على نجاح عملية إطلاق الصاروخ.

وأشار إلى أن "روسيا تريد نشر 20 فوجا من صواريخ "سارمات" بحلول عام 2027 ، والتي ستضم 46 صاروخا.

وحذر المحلل من أن "46 من صواريخ "سارمات" تكفي لاستهداف القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية".

المصدر: LENTA.RU