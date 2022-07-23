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‎واشنطن: بايدن يرفض تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى منعا للانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة

أخبار روسيا

‎واشنطن: بايدن يرفض تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى منعا للانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة
Gettyimages.ru
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مستعدا لتسليم أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر في ظل سعيه لتجنب حرب عالمية ثالثة.

وقال سوليفان في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها إلى 300 كيلومتر".

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وأضاف أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن التحدي الآخر هو ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة ".

وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 12 راجمة من طراز HIMARS MLRS، فيما أعلنت يوم الجمعة عن تسليم مرتقب لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن تدمير 4 راجمات من طراز HIMARS MLRS سلمت للقوات الأوكرانية من الولايات المتحدة بأسلحة دقيقة التوجيه.

المصدر: "نوفوستي" 

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