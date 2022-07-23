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‎الإمارات ترحب بتوقيع اتفاقية "الشحن الآمن للحبوب" بين روسيا وأوكرانيا

أخبار روسيا

‎الإمارات ترحب بتوقيع اتفاقية
Gettyimages.ru
علم الإمارات
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رحبت الإمارات بتوقيع اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مثمنة الجهود التركية وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن "الاتفاقية الموقعة في إسطنبول خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم".

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وأكدت "أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمي"، مشددة على "أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

المصدر: "وام"

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