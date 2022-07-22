مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين يستمع إلى تقرير لافروف عن نتائج جولته الخارجية الأخيرة

استمع مجلس الأمن الروسي إلى تقرير من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن نتائج جولته الخارجية الأخيرة.

وعقد المجلس اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن بوتين سوف يعقد اجتماعات أخرى خلال اليوم، إلا أنها ليست علنية..

وأنهى لافروف مؤخرا جولة خارجية شملت منغوليا وفيتنام، وكذلك أندونيسيا، حيث شارك في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" والتقى عددا من وزراء خارجيتها، باستثناء وزراء خارجية الدول الغربية وأمريكا..

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كذلك زار لافروف أرمينيا وأذربيجان حيث بحث تطورات تسوية ملف قره باغ.

وسيجري لافروف خلال الأسبوع المقبل جولة في عدد من الدول الإفريقية يبدأوها يوم الأحد من مصر حيث يلقي خطابا أمام جامعة الدولة العربية.

كما تشمل الجولة كلا من أوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو.

المصدر: تاس